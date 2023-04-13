Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri bayram öncesi denetim yaptı

Afyonkarahisar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle, yoğun şekilde rağbet gösterilen tatlıcı ve fırıncılar denetlendi.

Ramazan ayı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, kent genelinde bulunan kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlıcı ve fırınlara yönelik kontroller sürüyor.

Ekipler hijyen, ambalaj, ruhsat ve fiyatları yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında iş yerlerini tek tek inceleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulundu.

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Taner Çelik, ramazan ayı içinde rutin denetimlerini yaptıklarını kaydetti.

Taner Çelik, "Açıkta satılan yiyecekler konusunda hassasiyeti göstermek, gerekli denetimleri yapmak, uygun olmayanlara da ikaz etme süresini başlatmış bulunmaktayız." dedi.