Afyonkarahisar'da Yurt Dışından Uyuşturucu Getiren Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dişli beldesinde yaşayan S.Z'nin yurt dışından uyuşturucu getirmek istediği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 75 gram kubar esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yurt dışından uyuşturucu getirten şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dişli beldesinde yaşayan S.Z, (37) sosyal medya aracılıyla yurt dışından uyuşturucu temin etmek istedi.
S.Z, adına Denizli Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne gelen kargoda uyuşturucu tespit edilince, durum Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Kargonun içinde 75 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Z, hakkında adli işlem uygulandı.