Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, biri 1 yaşında bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Araç, yol yapım çalışması sürerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarptı ve devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpıp devrilen araçta biri 1 yaşında bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.F., yönetimindeki 42 DGZ 95 plakalı araç yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Z.B.F. ve bir yaşındaki E.F., isimli bebek yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR