Afyonkarahisar'da yoldan çıkarak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yoldan çıkan otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yoldan çıkan otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı. A.A. (75) idaresindeki 06 EL 726 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Eski Gömü Kavşağı'nda yoldan çıktı. Kaza sonucu alev alan otomobildeki, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da yoldan çıkarak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.