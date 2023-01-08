Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu hasar oluştu
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Z.K idaresindeki 65 ABK 588 plakalı yolcu otobüsü, Dinar- Çay kara yolunda seyir halindeyken Karacaören köy civarında, R.E yönetimindeki 03 PF 816 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs tarlaya girerek durabildi.
Araçlarda hasar oluşan kazada, ölen ve yaralanan olmadı.
Kaynak: AA / Güncel