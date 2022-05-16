Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü - Haberler

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen M.A.Ö. (62) idaresindeki 60 BD 471 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi çıkışı Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde iki kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Plakası öğrenilemeyen motosiklette bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası, otobüs sürücüsü M.A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Ankara, Güncel, Haberler

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