Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6)
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2 AY ÖNCE ATANMIŞTIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Yakup Uçar'ın (24) 2 ay önce Mardin'in Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesi Camii'ne din görevlisi olarak atandığı ve hizmet içi seminerine katılmak üzere...
2 AY ÖNCE ATANMIŞTI
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Yakup Uçar'ın (24) 2 ay önce Mardin'in Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesi Camii'ne din görevlisi olarak atandığı ve hizmet içi seminerine katılmak üzere Denizli'ye gittiği öğrenildi. Uçar'ın Kızıltepe ilçesi kırsal Yamaç köyüne defnedileceği belirtildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel