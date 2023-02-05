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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6)

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6)

2 AY ÖNCE ATANMIŞTIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Yakup Uçar'ın (24) 2 ay önce Mardin'in Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesi Camii'ne din görevlisi olarak atandığı ve hizmet içi seminerine katılmak üzere...

2 AY ÖNCE ATANMIŞTI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Yakup Uçar'ın (24) 2 ay önce Mardin'in Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesi Camii'ne din görevlisi olarak atandığı ve hizmet içi seminerine katılmak üzere Denizli'ye gittiği öğrenildi. Uçar'ın Kızıltepe ilçesi kırsal Yamaç köyüne defnedileceği belirtildi.

Salih KESKİN/MARDİN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Denizli Yeşilli Mardin Güncel Haberler

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