Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6) Güncel Haberler KIZ CENAZEDEN DÖNÜYORMUŞ; OĞULLAR OTOBÜSTE YER BULAMAMIŞAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada kızı Sultan Nur Özay (13) ile hayatını kaybeden Seval Özay'ın (41)... KIZ CENAZEDEN DÖNÜYORMUŞ; OĞULLAR OTOBÜSTE YER BULAMAMIŞ Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada kızı Sultan Nur Özay (13) ile hayatını kaybeden Seval Özay'ın (41) Adana'da ölen teyzesinin cenazesinden döndükleri ortaya çıktı. Seval Özay'ın cenazeye 2 oğlu ve kızı Sultan Nur Özay ile katıldığı, Denizli'ye dönmek için aynı otobüste yer bulamayınca 2 oğlunu başka bir otobüse bindirdiği öğrenildi. Öte yandan Seval Özay'ın polis memuru eşi Saim Özay'ı ise geçen yıl Covid-19 nedeniyle kaybettiği belirtildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Karahisar Bodrum Adana Güncel Haberler

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