Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (5)
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KİMLİKLER BELİRLENDİAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitirenlerin Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41), Sevay Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç ve Mehmet Tuncer olduğu belirlendi.
KİMLİKLER BELİRLENDİ
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitirenlerin Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41), Sevay Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç ve Mehmet Tuncer olduğu belirlendi. Diğer yandan otobüs şoförünün Salih C. olduğu tespit edildi. Yaralanan Salih C.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel