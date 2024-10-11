Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 21 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.