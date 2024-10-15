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Afyonkarahisar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Afyonkarahisar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Afyonkarahisar'da 'yol verme' tartışması, bir sürücünün araca saldırı sonucu dövülmesiyle sonuçlandı. Olay, diğer sürücü tarafından kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'da, 'yol verme' tartışmasında 3 kişi aracının camından çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Polis sireninin duyulmasıyla tarafların hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar, kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar'da geçen hafta perşembe günü 1'inci Sanayi Sitesi girişi yolunda iki otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüleri, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Tartışma, trafiğin durmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen kişiler önde duran diğer otomobilin sürücüsüne saldırdı. 3 kişi camdan çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla dövdü. Polis aracına ait siren sesinin duyulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları, yoldan geçen başka aracın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde 3 kişinin tartıştıkları diğer aracın sürücüsünü dövdüğü, polis aracının siren sesinin duyulmasıyla tarafların ayrılıp araçlarına bindiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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