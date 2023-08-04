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Afyonkarahisar'da Yol Ortasındaki Refüje Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, Sırbistan uyruklu biri bebek 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da yol ortasındaki refüje çarpması sonucu yaşanan kazada Sırbistan uyruklu biri bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki Anıtkaya Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D, (28) idaresindeki B-LE 9994 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile 1 yaşındaki S.D., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sırbistan Karahisar Jandarma Tragger Güncel Haberler

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