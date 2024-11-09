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Afyonkarahisar'da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar'daki sanayi sitesinde yedek parça satan dükkanda çıkan yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde yedek parça satışı yapan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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