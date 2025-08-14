Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kurslarına Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kurslarına Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursları'na katılan çocuklara, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından trafik kuralları konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonrası çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.

Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kurslarındaki çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldi.

Ekipler, çocuklara trafik kuralları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.