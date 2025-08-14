Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kurslarına Trafik Eğitimi
Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursları'na katılan çocuklara, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından trafik kuralları konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonrası çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldi.
Ekipler, çocuklara trafik kuralları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi.
Eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel