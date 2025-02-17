Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Köpek Dövüşü Operasyonu: 48 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri ileri sürülen 48 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Örenkaya köyünde organize halde yasa dışı köpek dövüşleri yapılacağı bilgisi aldı.

Belirlenen adrese giden Jandarma Suç Araştırma ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerince, 9 köpek sahibi, 39 seyirci olmak üzere 48 şüpheli, köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Dövüştürülen 12 köpek, Dinar Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi.