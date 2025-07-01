Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet, 2 milyon 542 bin lira işlem hacmine sahip hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında aracılık eden hesaplar ile ilgili çalışma yürüttü.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2 milyon 542 bin lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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