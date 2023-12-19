Afyonkarahisar'da Yaralı Şahin Doğaya Salınacak
Afyonkarahisar'da jandarma personelinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Ayrıca Sandıklı'da jandarma ekiplerince, serada çalışan 135 kadına narkotik eğitimi verildi.
Afyonkarahisar'da jandarma personelinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yaralı kızıl şahin buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Sandıklı'da kadınlara eğitim verildi
Sandıklı'da jandarma ekiplerince, serada çalışan 135 kadına yönelik narkotik eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakır Mahallesi'ndeki bir serada çalışan kadınlara yönelik narkotik eğitimi gerçekleştirdi.