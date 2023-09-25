Afyonkarahisar'ın kent merkezinde gerçekleştirilen 'şok' uygulamasında 10 araç sürücüsüne toplamda 38 bin 339 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 406 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı ve 84 aracın ruhsat ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Afyonkarahisar' da yapılan 'şok' uygulamasında 10 araca 38 bin 339 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde Güvenlik Güçleri tarafından gerçekleştirilen 'Şok' uygulaması çerçevesinde 14 ekip ve 55 personel denetime katıldı. 4 farklı bölgede ve 20 işyerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 406 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT), 84 aracın ruhsat kontrolleri ve sürücülerin ehliyet kontrolleri yapıldı. Denetimde 2 kişiye idari işlem yapıldığı ve 10 araç sürücüsüne 38 bin 339 TL idari para cezası uygulanmıştır. Şok uygulamasının devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR