Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, plakası olmayan bir motosiklette ve çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu öğrenilen sürücünün üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü ve yanında bulunan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce kazalarının önlenmesi için yapılan denetimlerde, plakası olmayan bir motosiklette ve çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu öğrenilen sürücünün üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü ve yanında bulunan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Jandarmanın motosiklet kazalarının önüne geçmek için yaptığı aralıksız denetimler son olarak İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde gerçekleşti. Denetimlerin amacı motosiklet kazalarının önüne geçmek ve belgesiz motosiklet kullanımının önlenmesi olduğu aktarıldı. Jandarma ekipleri plakası olmayan şüpheli bir motosikleti durdurdu. Araçta ve çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu öğrenilen sürücünün üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü ve yanında bulunan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denetimlerin köylerde de uygulanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR