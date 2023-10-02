Afyonkarahisar'da yapılan denetimde 391 sürücüye para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin yaptığı denetimde üç bin 557 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 391 sürücüye 582 bin 223 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin yaptığı denetimde üç bin 557 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 391 sürücüye 582 bin 223 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından kural ihlali ile meydana gelebilecek kazaları önlemek için araç ve motosiklet denetimi yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde üç bin 557 araç kontrol edildi. Uygulama çerçevesinde 192 sürücüye hız sınırını aşmak, 19 kişiye kask kullanmamak, 43 kişiye muayenesiz araç kullanma ve 141 araca diğer trafik kuralların uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 391 araca 582 bin 223 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR