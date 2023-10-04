Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' denetimde 2 araç sürücüsüne 16 bin 806 TL para cezası kesildi. Kent merkezinde yapılan denetimde 4 uygulama noktası ve 20 işyerinin ruhsat kontrolü yapıldı. Denetimde 845 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kontrolleri yapıldı ve 48 araç kontrol edildi.

Afyonkarahisar'da yapılan denetimde 2 araç sürücüsüne 16 bin 806 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' denetimde 2 araç sürücüsüne 16 bin 806 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' uygulaması çerçevesinde 4 uygulama noktası ve 20 işyerinin ruhsat kontrolü yapıldı. Uygulama 12 ekibin ve 56 personelin katılımıyla gerçekleşti. Uygulama çerçevesinde 845 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kontrolleri yapıldı. Denetim de 48 araç kontrol edilip 2 araç sürücüsüne ise 16 bin 806 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR