Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' denetimde 12 araç sürücüsüne 40 bin 725 TL para cezası kesildi. Denetimde ayrıca 4 uygulama noktası ve 20 işyerinin ruhsat kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar'da yapılan denetimde 12 araç sürücüsüne 40 bin 725 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' denetimde 12 araç sürücüsüne 40 bin 725 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yapılan 'şok' uygulamasında 4 uygulama noktası ve 20 işyerinin ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulama 12 ekibin ve 56 personelin katılımıyla gerçekleşti. Uygulama çerçevesinde 512 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde 67 araç kontrol edilip 12 araç sürücüsüne ise 40 bin 725 TL para cezası kesildi. Denetim çerçevesinde askere sevk için çağrılan 2 yoklama, bakaya kaçağı ve ifadeye yönelik 1 kişiye yazılı tebligatların yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR