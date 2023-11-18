Afyonkarahisar'da yapılan baskında binlerce makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında 20 bin 200 adet boş makaron ile 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa ilçesindeki işyerleri ve depoda gerçekleştirdikleri baskında, makaronlarla birlikte kıyılmış tütün de buldu.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında 20 bin 200 adet boş makaron ile 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa ilçesinde 2 işyeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 20 bin 200 adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ve 7.5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayda Ş.A. ve İ.G., isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR