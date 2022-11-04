Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 ceset bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde 2 erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde 2 erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Özburun beldesinde 1 Kasım'da yanmış otomobilde cesetleri bulunan Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) tabancayla vurulduğu belirlenmiş, bu kişilerle miras meselesinden aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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