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Afyonkarahisar'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.S'yi Pınarlı köyünde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Güvenlik Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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