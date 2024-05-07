Afyonkarahisar'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.S'yi Pınarlı köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.