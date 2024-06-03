Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar'da FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü, Bolvadin ilçesinde yakalandı. B.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.
B.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.