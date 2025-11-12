Haberler

Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama: 10 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'daki bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın, kazan dairesinde kullanılan gazdan kaynaklandığı bildirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

"Makine ve ekipman bakımı sırasında gerçekleşen bir durum"

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ve yetkililer, fabrikada incelemede bulundu.

Ayrancı, incelemenin ardından gazetecilere, patlamanın kazan dairesinde kullanılan gazdan kaynaklandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun daha ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Ayrancı, şöyle konuştu:

"Diğer yaralılarımız da iyi durumda. Olayın ardından 5 ambulans, 4 AFAD ekibimiz ve 5 itfaiye aracımız hızlı bir şekilde iş yerine intikal etti. Şu an için fabrikamızda olumsuz bir durum yok. Faaliyette olmayan bir fabrikaydı. Makine ve ekipman bakımı sırasında gerçekleşen bir durum maalesef. Gerekli tahkikatlar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından sonuç ortaya çıkacaktır."

