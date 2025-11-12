Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama: 10 Yaralı
Afyonkarahisar'daki bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel