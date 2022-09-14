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Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

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Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurularını yapmaya başladı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" olarak nitelenen proje kapsamında Afyonkarahisar'da 2 bin 450 konut yapılacak. E-Devlet'in yanı sıra kamu bankalarından Ziraat ve Halk bankalarından da başvuru yapılabiliyor.

Kent merkezinde Bankalar Caddesi'nde sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar, doldurdukları evrakları banka görevlilerine vermek için sıra bekledi.

Başvuru yapanlardan Mustafa Gökhasanoğlu, bu proje ile ev sahibi olmanın çok mantıklı olduğunu söyledi.

Ev fiyatlarının sürekli arttığını işaret eden Gökhasanoğlu, "Vatandaş hangi birine koştursun? Kiralar pahalı. Devletin bu projeyi hayata geçirmesi çok iyi oldu. Çok memnunum. Allah devlete, millete zeval vermesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Daha ne isteyelim?" diye konuştu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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