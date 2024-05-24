Afyonkarahisar'da Varroa ile Topyekun Mücadele Projesi kapsamında 240 arıcıya ilaç dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Varroa ile Topyekun Mücadele Projesi kapsamında 240 arıcıya ilaç dağıtımı yapıldı.

Arıcılara ilaç dağıtan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, dünyada arıcıların baş düşmanının varroa zararlısı olduğunu söyledi.

Varroayla mücadele etmek için arıcılardan, Arıcılar Birliğinden gelen talepleri değerlendirdiklerini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Tarım İl Müdürlüğü katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bir proje önerisi sunuldu. 505 bin lirası bakanlık desteğiyle yine 148 bin lirası da çiftçinin katkılarıyla bir proje başlatmış olduk. Bu zararlıların verdiği ekonomik bir kayıp var. Bunlarla mücadele edilmesi şart. Mücadeleyle gıda kalitesi üst seviyeye çıkartılmış oluyor. Aynı zamanda bir yılda arıcıların uğraması muhtemel olan 20 milyonun üzerindeki zararı ortadan kaldırmış olacağız. İlk defa Afyonkarahisar'ın genelinde uygulanan, bütün arıcılara uygulanan bir proje oldu."

Bakanlık tarafından bütün ege bölgesindeki arıcılara aynı projenin başlatıldığını da öğrendiklerini anlatan Yiğitbaşı, bu konuda çok heyecanlı ve istekli olduklarını vurguladı.

Hatice Karazeybek (50) ailece arıcılıkla uğraştıklarını belirterek, "Projeden çok memnunuz. Allah devlete zeval vermesin." dedi.