Afyonkarahisar'da 'Vagon Afyon' ve Glütensiz Ürünler İşyeri Açılışları

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde bulunan "Vagon Afyon" ile Sinanpaşa ilçesindeki iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, Selçuklu Mahallesi'ndeki Olgunlaşma Enstitüsü'nün bahçesine yerleştirilen "Vagon Afyon"u inceledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, "Vagonun iç dizaynı, meslek lisesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Ürünler, öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından tasarlandı, üretildi. Öğrencilerimizin de bu sürece dahil olması, projeyi daha anlamlı bir hale getirdi. Kafenin hem tasarımı hem de içeriğiyle farklı bir konsepte sahip olması, projenin değerini artırıyor."ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, daha sonra Sinanpaşa ilçesindeki bir kadın girişimcinin glütensiz ürünler sunan iş yerinin açılışına katıldı.