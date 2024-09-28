Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İscehisar ile merkeze bağlı Salar, Sülün ve Değirmenayvalı beldelerinde uyuşturucu kullanıldığı, kaçak tütün ve elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla belirlenen adres ve iş yerine yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 35 kök kenevir, 5 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız av tüfeği, 10 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 5 bin 280 doldurulmuş makaron, 7 elektronik sigara ve 15 likit ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler İ.H, M.G, M.K, S.G. M.D. ile O.D. yakalandı.