Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu, tütün doldurulmuş makaronlar, elektronik sigaralar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirdi. Ayrıca, 20 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir adreste gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 72 bin 940 tütün doldurulmuş makaron, 5 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.A. ile F.Ç'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
