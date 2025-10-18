Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir adreste gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 72 bin 940 tütün doldurulmuş makaron, 5 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.A. ile F.Ç'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.