Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı
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Afyonkarahisar'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluca köyünde bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, belirlenen eve düzenlediği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan M.A'ya adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel