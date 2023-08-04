Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluca köyünde bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.