Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı
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Afyonkarahisar'da, Kozluca köyünde bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, belirlenen eve düzenlediği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan M.A'ya adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel