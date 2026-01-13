Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 181 uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B. ve V.C. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 181 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.B. ile V.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel