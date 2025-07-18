Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışıyla bağlantılı bir operasyonda 323 uyuşturucu hap ve uyuşturucu emdirilmiş 21 peçete ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 323 uyuşturucu hap ile uyuşturucu emdirilmiş 21 peçete ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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