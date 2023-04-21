Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarma ekipleri Bolvadin- Çay karayolu üzerinde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Kimlik sorgusunda isminin G.Y, olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.