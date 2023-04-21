Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Jandarma ekipleri Bolvadin- Çay karayolu üzerinde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Kimlik sorgusunda isminin G.Y, olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel