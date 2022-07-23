Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.O.Ü'yü kentte kaldığı otelde yakaladı.

Şüphelinin kaldığı otel odasında ve otomobilinde yapılan aramada, 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, M.O.Ü'yü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title