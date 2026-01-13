Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Dazkırı ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin üç otomobil ve iki adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 37 peçete, 12 bin 322 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 930 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
