Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi ile Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Şüphelilerin üstleri ile araçlarında yapılan aramalarda, gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile 11 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, konuyla ilgili olarak 4 kişi hakkında adli işlem yaptı.

"Uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınan M.U. emniyete götürüldü.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title