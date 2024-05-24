Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve üst aramalarında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca Dinar'da durdurulan bir otobüste de 56 uyuşturucu hap ele geçirildi ve şüpheliye adli işlem uygulandı. Afyonkarahisar'da ayrıca 3 düzensiz göçmen yakalandı ve Bursa'daki Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı, üst aramalarında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'üne "uyuşturucu kullanmak"tan adli işlem uygulandı, 1'i de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Dinar'da ise uygulama noktasında durdurulan bir otobüste üzerinde 56 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliye, adli işlem uygulandı.
Afyonakarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'daki Geri Gönderme Merkezine gönderildi.