Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adresler ve bir araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, 11 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'ine adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.