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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde satın alan ve kullanan kent merkezindeki 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 41 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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