Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu madde satın alan ve kullanan kent merkezindeki 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 41 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.