Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, H.K, C.K, H.S.A. ve E.Y.A. yakalandı.

Yapılan aramalarda, hassas terazi, 31 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda Y.Y. de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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