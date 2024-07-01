Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.E, İ.A. ve G.N.D isimli 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 20 gram uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolunda bir aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 20 gram uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.E, İ.A. ve G.N.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.