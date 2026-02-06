Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu içeren peçeteler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent merkezinde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda, uyuşturucu emdirilmiş 7 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
