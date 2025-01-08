Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 120 lira ele geçirildi.

Operasyonda D.S.A, H.Ö, K.B, H.B. ile A.A, gözaltına alındı.

Şüphelilerden D.S.A. ile H.Ö'ye adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen K.B, H.B. ile A.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.