Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçkuyu köyünde bir otomobilde uyuşturucu kullananların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen araçta, "dedektör köpek"le yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 49 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki M.G, S.K. ile İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.