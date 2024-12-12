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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı
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Sultandağı ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullananları tespit ettikten sonra bir otomobilde yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta uyuşturucu madde, sentetik hap, silah ve mermi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçkuyu köyünde bir otomobilde uyuşturucu kullananların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen araçta, "dedektör köpek"le yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 49 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki M.G, S.K. ile İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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