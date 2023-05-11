Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da iki araçta 220 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da iki araçta 220 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda birlikte hareket ettiği tespit edilen kamyonet ile otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, 220 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Araçlardaki B.A. M.M.Y. ile E.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel